Otseülekanne ⟩ Pärnu linnapea umbusaldamine nurjus taas

Umbusaldusavalduse esitasid Pärnu linnavolikogu opositsiooni Eesti Konservatiiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Keskerakonna fraktsiooni esindajad. Seekordses avalduses on esile toodud viis põhjust, miks Kosenkranius (valimisliit Pärnu Ühendab) ei sobi volikogu opositsiooni arvates linnapeaametisse.



Keskerakonna esindaja Andrei Korobeinik ütles, et Kosenkranius on linna juhtinud kaheksa aastat. Need on olnud vastuolulised ja tulvil otsustamatust. Kui väikeste projektidega on esinenud hilinemist, siis Korobeinik arvab, et suurte projektidega nagu kolmas sild linnapea hakkama ei saa.

Valimisteni on jäänud natuke üle kahe aasta, Korobeinik ennustas, et kui praegu muudatust ei tee, on Kosenkranius selleks ajaks Reformierakonnas, Isamaa ajaloo prügikastis ja Pärnu linn sügavamas kriisis kui aastal 2009.

Umbusaldajate hinnangul on Pärnu linnal võrreldes ülejäänud omavalitsustega ebaproportsionaalselt palju kohtuvaidlusi.

“Viimase kahe aasta jooksul on linn olnud seotud mitme vaidlusega, mis viitavad vastutustundetule juhtimisele ja otsustele, mida tehakse poolte arvamust kuulamata. See mitte ainult ei takista linna arengut, vaid avaldab survet linnaeelarvele,” seisab umbusaldusavalduses.

Samuti teeb opositsiooni liikmetele muret linnavalitsuse suur kaadri voolavus, mis viitab halvale juhtimisele ja organisatsioonikultuurile.

Kolmas etteheide linnapeale puudutab Pärnu rannas sinilipu puudumist. “Pärnu ranna kvaliteet on linnapea juhtimise all märgatavalt langenud, mis on viinud sinilipu kaotamiseni kolmandat aastat järjest. Linnapea ei ole suutnud leida tõhusaid lahendusi Pärnu randade atraktiivsuse tagamiseks,” arvavad umbusalduse avaldajad.