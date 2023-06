Otseülekanne ⟩ Volikogus läheb Pärnu linnapea umbusaldamiseks

Umbusaldusavalduse esitasid Pärnu linnavolikogu opositsiooni kuuluvate Eesti Konservatiiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Keskerakonna fraktsiooni esindajad. Seekordses umbusaldusavalduses on esile toodud viis põhjust, miks Kosenkranius (valimisliit Pärnu Ühendab) volikogu opositsiooni arvates linnapea ametisse ei sobi.

Umbusaldajate hinnangul on Pärnu linnal võrreldes ülejäänud omavalitsustega ebaproportsionaalselt palju kohtuvaidlusi.

“Viimase kahe aasta jooksul on linn olnud seotud mitme vaidlusega, mis viitavad vastutustundetule juhtimisele ja otsustele, mida tehakse poolte arvamust kuulamata. See mitte ainult ei takista linna arengut, vaid avaldab survet linnaeelarvele,” seisab umbusaldusavalduses.

Samuti teeb opositsiooni liikmetele muret linnavalitsuse suur kaadrivoolavus, mis viitab halvale juhtimisele ja organisatsioonikultuurile.

Kolmas etteheide linnapeale puudutab Pärnu rannas sinilipu puudumist. “Pärnu ranna kvaliteet on linnapea juhtimise all märgatavalt langenud, mis on viinud sinilipu kaotamiseni kolmandat aastat järjest. Linnapea ei ole suutnud leida tõhusaid lahendusi Pärnu randade atraktiivsuse tagamiseks,” arvavad umbusalduse avaldajad.

Opositsiooni esindajate hinnangul on linnapea jäänud passiivseks turismisektori arengu suhtes, isegi kui turismiettevõtted on jäänud poliitiliste tõmbetuulte meelevalda. “Sellest hoolimata on linnapea palka äsja tõstetud,” märgivad umbusaldajad

Umbusaldusavaldusele allakirjutanud ei ole rahul osaühingu Paikre juhtumi haldamisega. “Linnapea, olles vastutav Pärnu linna esindamise eest OÜ Paikres, ei ole pettuse toimepanijaid vastutusele võtnud ega andnud selget hinnangut pettusele. See on viinud olukorrani, kus pettuse toimepanijad said jätkata oma tegevust karistamatult,” on avalduses kirjas.

Viimati esitasid EKRE ja Keskerakonna volinikud Romek Kosenkraniusele umbusaldusavalduse sügisel ja oktoobriistungil toimus koguni kaks hääletust, millest kumbki ei kogunud enamuse toetust. Siis süüdistati linnapead valetamises.



Viimaste kuude jooksul on opositsioon esitanud kolm umbusaldust ka reformierakondlasest abilinnapeale Irina Talvistele.

39kohalises Pärnu linnavolikogus läheb enamushäälteks vaja 20 rahvaesindaja toetust. Koalitsioonil on volikogus 24 esindajat, opositsioonil 15: valimisliidule Pärnu Ühendab ja Reformierakonnale kuulub üheksa kohta, Isamaale kuus. Keskerakond teenis valimistel viis mandaati. EKRE-l on Pärnu volikogus kümme esindajat.