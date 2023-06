Täna veidi pärast kella 13.30 anti häirekeskusele teada, et põlema on läinud Paikuse külje all asuv Põlendmaa prügila ja tuli levib kiiresti. Tule levikule saadi piir peale poolteise tunniga, ent põlengu intensiivsuse tõttu tõsteti samal ajal väljakutse raskusastet. Suits ei ohusta ümberkaudseid elanikke.