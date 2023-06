Kuldking ajatas puisniidukonverentsi toimumisaega

Keskkonnaameti teatel on Eesti parim koht, kus puisniitudest rääkida, sest neid on omajagu. Tänavu tähistatakse muuhulgas puisniidu teema-aastat ja lisaks õitseb puisniitudel parasjagu kuldking.

“Saladuskatte all võime öelda, et ajatasime konverentsi pidamist hoolega, sest mitmed meie välispartnerid on juba ammu selle kauni taime ilu oma silmaga kaeda tahtnud,” teatas keskkonnaamet some vahendusel.