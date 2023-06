“Usun siiralt, et Pärnu kultuurielu rikastuks sellise nähtuse võrra, ning tean, et tantsumajad ja jämmid ühendavad inimesi uskumatult energiaküllasel, rõõmsal ja loomulikul moel. Samuti on sellistes kohtades alati tore näha, et mitu eri põlvkonda veedab üheskoos aega, mis on minu arvates oluline,” avaldas Pärnust sirgunud muusik.