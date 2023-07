Rohumaid või kruusateid palistavatel kraavipervedel ja jõekallastelgi on selle lühikese aja järel paista silmanähtavaid muutusi. Just praegu on need täisõites. Aga muutusi on loodushäälte vallaski. Rehe alt kostab enam suitsupääsukeste tibude toidumangumist ja vanemad püüavad kõigest väest, hoolimata tugevatest tuulepuhangutest ja hoovihmadest, toimetada võsukestele toidupalu.