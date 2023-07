Kodulinna merekarusid jagub mitme jahtklubi meeskonda

„Viimased kümme aastat olen regati korralduskomitee liikmena hoolitsenud kaldal selle eest, et võistlus laabuks häireteta,” kõneles Pärnu jahtklubi tegevjuht Raiko Lehtsalu, kes on Muhu väina regattidel võitnud nii kulda, hõbedat kui pronksi. Lehtsalu sõnade kohaselt peab ta tagama, et kõik Pärnusse saabuvad jahid klubi ujuvsildade äärde mahuksid ja sooja toitu tuleb pakkuda rohkem kui 650 inimesele.