Galerii ⟩ Tori põrgus peeti kuraditosinas iselaadi triatlon

“Väga mõnus rahvaspordiüritus ja tore võistlus,” kiitis esimest korda osalenud ja segapaaride konkurentsis võidu pälvinud pärnakas Kristjan Lepa. “Õhkkond on mõnusalt soe ja tunda on, et kogukond aitab hingega korraldamisele kaasa: kohalikke toetajaid on palju ja võidupaarile anti käsitöömeistri valmistatud ilus savist auhind.”