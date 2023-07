Linnud reetsid mustikakohti

Mulle näib, et linnulaul võtab praegu tuurid üles veel kella poole nelja ajal hommikul, et siis aegamisi jälle raugeda. Pisut enne valguse võidukäiku on ka öösorrid harilikult vakka jäänud. Et ma olen liikunud öösiti mööda külavaheteidki, olen pisut üllatunud, et mu kõrvu pole kostnud kõrvukrätsutibude piiksuvat toidumangumist.