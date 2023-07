Pärnumaa keskerakondlased ei ole uue esimehe valikul üksmeelsed

Keskerakonna Pärnumaa piirkonna juht Andrei Korobeinik usub, et Mihhail Kõlvarti ja Tanel Kiige valimisvõitlus on erakonnale kasulik ning sellega kaasnev debatt viib erakonda edasi, olenemata sellest, kes saab uueks erakonna esimeheks.

Seepärast esitavad Pärnumaa keskerakondlased kaks kandidaati – Mihhail Kõlvarti ja Tanel Kiige. “Tegin ettepaneku, et Pärnumaa piirkond võiks toetada mõlemat kandidaati Keskerakonna esimehe kohale, kuid piirkonna juhatus otsustas häälteenamusega toetada vaid Tanel Kiike,” selgitas Korobeinik. Ta lisas, et kuna Pärnumaa piirkonnas on palju toetajaid mõlemale kandidaadile, otsustasid nad Pärnu volikogu fraktsiooniga toetada Mihhail Kõlvartit.