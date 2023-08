Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar nentis, et Pärnu linnas on tormikahjud leebemad kui esiti kardeti. Jaansoni raja juures endise suusavabriku taga on kolm maha kukkunud puud kahjustanud aeda ja kaht tänavavalgustusposti, Siimu silla juures on puud kukkunud paatide peale.