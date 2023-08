Galerii ⟩ Mehed kiikusid üle seitsme meetriste aisadega üle võlli

Kiiking on Eestis, täpsemalt Pärnumaal leiutatud meelelahutuslik spordiala, kus inimene paneb kiige järjest suureneva amplituudiga võnkuma, kuni teeb ringi ümber võlli. Kiikingus on kindel kükitamistehnika, mis erineb tavakiikumise võtetest. Selleks, et üldse üle võlli saada, peab olema väga palju jõudu ja mida pikemad aisad, seda raskemaks läheb.

Peeter Matt, kes vanust 71 eluaastat on Eesti vanim võistleja ja pakub, et vanim maailmaski, kuna see ala on levinud peamiselt Eestis. Viiendalt katselt tulles ta hingeldas kõvast pingutusest, aga lausus sellegipoolest, et võiks vabalt jooksuringigi teha.