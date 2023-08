Politsei otsib Pärnumaal kadunud 91aastast Eleonorat

Eile kella 20.45 ajal sai häirekeskus mures lähedastelt info, et Häädemeeste vallas Treimani külas on oma suvekodust lahkunud 91aastane Eleonora. Viimane kontakt Eleonoraga oli lähedastel pühapäeval, 6. augustil. Naisel oli harjumus käia kodulähedases rannas ja sealt leidsid lähedased naise jalatsid, kuid tema asukoht on teadmata.