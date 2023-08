Reiu jõel esitletakse uudset tehisintellekti ja tähistatakse Eesti taasloomist kontsert-etendusega

Reiu vabaõhulaval Paikusel saavad külastajad nautida katkematut muusikalist rännakut, mida loovad Kristjan Järvi orkester, Oopus, Raul Ojamaa ja Kadri Voorand. Muusikalist elamust rikastab valgusetendus ja jõele kuvatav hologramm videokunstnik Alyona Movko-Mägi juhatusel.

Sündmus ei piirdu vaid muusikaga, vaid toob kaasa ka tehnoloogilise läbimurde. “Meelte Videvik” esitleb esmakordselt tehisintellekti Estoniia, mis on loodud süvendama ja edastama Eesti kultuuri ning identiteeti tehisintellekti kaudu. Peatselt valmiva tehisintellekti idee autor on Kristjan Järvi ning see on sündinud ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) eestvedamisel.

„Estoniia.ai aitab avastada iseenda ja ühiskonna lõputuid võimalusi, on inimese kaaslane, teejuht, parim sõber ja muusa. See on sündinud paljude inimeste koosloomes ning sümboliseerib Eestimaa looduse ja tehnoloogia harmoonilist seotust,“ kirjeldab tehisintellekti olemust Järvi.

Programm hõlmab laialdasi tegevusi maailmaavastajatest noortele, kirglikele kodumaalastele, tehnoloogiahuvilistele, muusikanautlejatele, toidugurmaanidele ja silmipimestavat ajaviidet elamuse otsijatele.



18. augustil toimub Reiu jõe ääres Eesti taasiseseisvumisele pühendatud tasuta müstiline kontsert-etendus "Meelte Videvik". Foto: Sunbeam Productions

"See kontsert-etendus on tõeliselt eriline hetk, kus muusika, valgus ja tehnoloogia kohtuvad, et tähistada Eesti taasloomist. Pakume publikule unustamatut elamust, kus minevik sulandub kaasaegseks enese väljenduseks," lisas Järvi.

Sündmuse ala koos mitmesuguste tegevustega on avatud alates kell 19. Muusikaline rännak algab kell 21. Üritus saab piduliku lõpu Pärnu linnapea kõnega.