Kooli sulgemine toob muudatused bussiliikluses

PÜTKi vanemlogistik Avo Rahu selgitas, et alates 26. augustist sõidab bussiliin number 325 Pärnu–Lõpe–Lihula–Virtsu edaspidi läbi Karjatse peatuse. See tähendab, et buss läbib marsruudil peatused Pangamäe-Oidremaa-Karjatse-Tõiste ja ka vastupidi.