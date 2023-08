Häirekeskus kutsub omavalitsusi liituma kriisiinfo telefoni teenusega

Tänaseks on koostööleppe häirekeskusega sõlminud 24 omavalitsust üle Eesti. Pärnumaalt on lepingu sõlminud Häädemeeste vald ja Pärnu linn.

„Kui kohalik omavalitsus näeb, et nende piirkonnas on tekkimas erakorraline olukord, kus on vaja operatiivselt teavitada elanikke ning vastata suurele hulgale küsimustele, teeb kohalik omavalitsus häirekeskusele ettepaneku kriisiinfo telefon käivitada. Kohalik omavalitsus annab häirekeskusele käitumisjuhised ja info, mida riigiinfo telefoni operaatorid inimestele eesti, vene ja inglise keeles jagavad. Kriisiinfo telefonile saavad elanikud tasuta helistada ööpäevaringselt,“ selgitas Olesk. Lisaks sätestab hädaolukorraseadus, milliste kriiside eest vastutab alati kohalik omavalitsus. Nendeks on näiteks olukorrad, kus elamud ei ole kaugküttega varustatud, kohalikud teed ei ole sõidetavad või on probleem veega varustamisel või kanalisatsiooniga.