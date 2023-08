Otseülekanne ⟩ Põhja-Pärnumaal valitakse Aivar Mäe mantlipärija

Enne volikogu istungit on teada, et vallavanema kandidaate esitatakse ilmselt kaks. Esimesena hõikas praegune koalitsioon välja Madis Koidu (valimisliit Tasakaal) nime, Koit on volikogu aseesimees, eelarve- ja majanduskomisjoni juht. Aivar Mäe ise oli Koidu enda asendajaks välja pakkunud.