Vähemuses lõetanud Vaprus teenis närvilise lõpuga mängus punktilisa

Avapoolajal oli Vaprusel õnne, et Ott Nõmme seljatagune puutumata jäi: tosina minuti järel pikendas Reio Laabus nurgalöögist teele saadetud palli peaga väravaesisele, kus valveta jäänud Kevin Mätase ülesanne oli see paarilt meetrilt tühja võrku lükata. Tartu mängumehe pallipuude aga ebaõnnestus, nahkkera lendas posti kõrvalt mööda ja kollasärgid said kergemalt hingata.