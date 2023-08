KAART ⟩ Kahe silla jooks toob Pärnusse tuhanded spordisõbrad ja muudab liikluskorraldust

Kui tippaegadel ehk koroonaaja eel võttis kahe silla jooksu üritustest osa ligemale 4000 eri vanuses liikumishuvilist, tõi mullune üritus pärast kaheaastast pausi kokku veidi üle 1000 huvilise. Sel nädalavahetusel on starti oodata pool tuhat liikujat enam.

Kaks päeva vältav programm algab laupäeval kell 16 Anu Piiroja juhendamisel toimuva ühistreeninguga. Kell 16.30 antakse Vaasa pargis lähe ratastoolisõidule. Pere noorimad ehk kuni 11aastased saavad alates 17.30st kaasa lüüa tasuta lastejooksudel, mis on jaotatud eri vanusegruppide tüdrukute ja poiste jooksudeks.

Pärast lastejookse kell 19.45 on suur lava Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi noortebändi Bella päralt. See kütab üles sportijad, kes stardivad kell 21 kolmekilomeetrisele Pärnu õhtujooksule.

Pühapäeval kell 12 kõlab stardipauk klassikalisele kahe silla jooksule-kõnnile. Kesklinna kolmanda silla ehituse tõttu muutub rada kahes kohas: paremkaldal Räämal on muudatus miniatuurne, vasakkaldal veidi põhjalikum, sest seal suunatakse jooksjad mõni kilomeeter enne finišit Laiale tänavale ja seejärel taas jõekaldale.

Muudatustest hoolimata on rada täpselt kümme kilomeetrit pikk. "Saame rõõmuga tõdeda, et rajal on kõigile nõuetele vastav pass, mis võimaldab Pärnus taas riigi maanteejooksu meistrivõistlusi pidada," rääkis Mäe, kelle sõnutsi selguvad Eesti tiitlivõistluste kõrval ka Pärnumaa tšempionid.