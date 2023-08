Pärnus läheb esimesse klassis mullusest rohkem lapsi

Keskuslinna koolide, sealhulgas nii munitsipaal- kui erakoolide esimestesse klassidesse on minemas 456, Audru osavalla koolidesse 67, Paikuse osavalla kooli 72 ja Tõstamaa osavalla kooli seitse last. Kooliteed alustavate laste arv on kolme õpilase võrra suurem kui 2022/23 õppeaastal.

Prognoositav õpilaste arv Pärnu kui omavalitsuse munitsipaal- ja erakoolides on tänase seisuga 6510 õpilast, mida on võrreldes eelmise õppeaastaga ligi saja õpilase võrra vähem.

Keskuslinna üldhariduskoolides hakkab õppima 5241, osavaldade koolides 1269 õpilast. Keskuslinna suurimad koolid õpilaste arvu poolest on Pärnu Ülejõe põhikool 852 ja Pärnu Mai kool 825 õpilasega, osavalla koolidest on suurim Paikuse kool 622 õpilasega.

Koolimineku toetust on Pärnu elanikel õigus saada ka järgmistel juhtudel: kui laps asub õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu; kui laps on suunatud õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli Pärnumaa nõustamiskomisjoni või Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna poolt; kui laps on asendushooldusteenusel ja asub õppima teenuse osutamise piirkonna kooli; kui laps asub õppima teise omavalitsusüksuse kooli, mis on tema elukohale lähim kool.