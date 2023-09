Galerii ⟩ Kolm tüdrukut astus esimesse klassi koolis, mida ei ole olemas

Piia, Marleen ja Liivi said aabitsa koolis, mida ametlikult pole olemas.

Kui kooliuusikud Piia, Marleen ja Liivi astusid täna pärastlõunal Metsküla kooli väikesesse saali, oli see puupüsti täis, muist rahvast veel õues akende all, et midagigi näha ja kuulda. Nii palju inimesi pole Metsküla pisike, juba tsaariajal ehitatud maja ilmselt tarkusepäeva aktusel varem näinud.