Re:Fish võtab luubi alla uppunud kalavõrgud

Re:Fish tegeleb plastikreostuse ja kummituskalapüügi probleemiga Läänemere keskosas. Pilootpiirkondadega alustatakse samaaegselt Rootsis, Soomes ja Eestis. Maarjamaal on fookuses Liivi lahe kirdeosa rannikumeri, kus plaanis kadunud või hüljatud kalapüügivahendid kokku korjata. Kohalikke kogukondi ja keskkonnaseisundit puudutava osa suuremad ettevõtmised lähevad lahti tuleval kevadel.

Projekti käigus korraldatakse erinevaid kogumiskampaaniaid, et inimesed saaksid tasuta vabaneda kasutuseta seisnud ja oma aja ära elanud võrkudest. Kõigi merest ja maismaalt kogutud võrkude puhul hinnatakse võimalusi nende taaskasutuseks ja kogutud materjal suunatakse edasi korduskasutuseks, ringlussevõtuks ettevalmistamisele või kõrvaldamisele.

"Praegu pole Eestis ühtset süsteemi kasutuseta kalapüügivahendite kokkukogumiseks ega käitlemiseks. Sageli kipuvad vanad vahendid olema märjad ning kive, roiskunud kalu ja veetaimi täis, mistõttu on selliste jäätmete käitlemine keeruline ja kulukas," selgitas kliimaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik Kelli Seppel. "Suurematel kalalaevadel on kokkulepped jäätmekäitlejatega, kes nende vanad püügivahendid sadamas vastu võtavad. Harrastajatele pole sadamates liigiti kogumist seadusega võimaldatud," tõdes Seppel ja lubas, et lähiaastad toovad selles osas muutusi.