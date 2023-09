Iduettevõtete käive kasvas üle kahe korra

Kohalikest iduettevõtetest tegi suurima käibe Ready Player Me, mis loob metaversumis kasutamiseks mõeldud virtuaalseid avatare. Pärnus tegutsev iduettevõte on valdkonna globaalne turuliider. Ettevõtte käive oli esimesel poolaastal 1,54 miljonit eurot. Liidrile jäi napilt alla Gamecan 1,5 miljoni eurose käibega. Esikolmikusse mahtus veel iduettevõte Patchstack, mille käive ulatus 500 tuhande euroni.

Startup Estonia juht Eve Peetersoni sõnul näitasid Pärnumaa iduettevõtted selle aasta esimesel poolaastal tugevat kasvu. “Pärnumaa näitajaid mõjutavad regiooni suurimate iduettevõtete tulemused, mis näitavad ka praegusel keerulisel ajal väga tugevat kasvu. On näha ka uut trendi, et kiire globaalse kasvu asemel keskenduvad kohalikud iduettevõtjad aina enam efektiivsuse tõusule ja kasumlikkuse kindlustamisele,” avaldas Peeterson.

Pärnu maakonnas tegutsevates iduettevõtetes töötas esimese poolaasta lõpu seisuga 80 inimest. Aastaga on kohalikud iduettevõtjad loonud 29 uut töökohta. Suurimad tööandjad on Gamecan 39 ja Ready Player Me 32 töötajaga.