Galerii ⟩ Pärnumaa talu napsas riigi parima talu tiitli

Hiiemäed peavad mahekarja, kus wagyu, limusiini ja aberdiin-anguse tõugu veiseid kokku 86. Neist 36 on wagyu-d, mis on suurim selle tõu kari Eestis. Pere eesmärgiks on puhtatõuline wagyu kari, mida kasvatatakse ka tõuaretuse eesmärgil. Talupidamine pakub perele võimalust olla looduse ja loomade keskel ning võimaldab lastel kasvada maalähedases keskkonnas.