Kahe SIlla Klubi esindaja Vahur Mäe rõõmustas,et teine aastal peale koroonat kasvatas osalejate arvu võrreldes mullusega ligi 200 osaleja võrra. Rekordaasta oli 2016, kui osales 3785 spordisõpra ja jooksudistantsi lõpetas 1987 inimest. "See on Eesti liikumisürituste suur murekoht ja võtab veel aastaid, et osalejate arv tõuseks endisele tasemele. "Aga tundub, et tegime väikse samm taastumise poole.