Kohtutäitur Rocki Albert ei ole Superman, vaid mutter lahutavate kaasade kättemaksumootoris

Pärnumaa kõige laiema haardega kohtutäituril Rocki Albertil on võlglastelt vaja kätte saada üle 42 miljoni euro. Tema kätte jõudvate nõuete hulk on viimastel aastatel pidevalt kasvanud. Üle 20aastase töökogemusega Albert toob esile, et kui varem võeti laenu, et midagi kindlat osta, siis nüüd laenatakse raha järjest enam selleks, et lihtsalt hästi elada: käia väljas söömas, pidutseda. Võlgu elamine on sõltuvus.