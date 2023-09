Petitsiooni üks algataja Monika Hale rääkis, et umbusaldamise taga on Lääneranna valla kogukond, sest vald liigub kindla huku poole. “Kogukonnaga koostöö ja valla juhtimine on puudulik,” tõi Hale ühe põhjuse. Ta lisas, et eesmärgiks on koguda vähemalt üks protsent vallaelanike häältest, misjärel antakse allkirjad üle volikogule.