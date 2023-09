Galerii ⟩ Tuulelohe entusiastide esimene päev läks aia taha

Tuulelohe entusiast Andres Sokk rääkis, et nad on igal teisel septembri nädalavahetusel Pärnus kokku tulnud juba üle 20 aasta ning sündmus on meelitanud kohale huvilisi ka kaugematest riikidest, näiteks Poolast, Saksamaalt ja Šotimaalt. Selle aja jooksul on ennegi juhtunud, et ilmataadi vingerpussi tõttu on üritus luhta läinud. “On nii vihma kui rahet sadanud,” rääkis ta.