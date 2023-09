Patriarh Bartolomeus väisab Pärnut

17. septembril kell 17.30 õnnistab Tema Pühadus Pärnu Issandamuutmise katedraalkiriku juures Armastuse Allee ja peab kirikus tänupalvuse. Õhtu jätkub Pärnu kontserdimajas avaliku tervituskontserdiga patriarhi auks. Maestro Neeme Järvi on selleks puhuks kokku pannud piduliku kava, mida oleks rõõm kuulata nii noorematel ja vanematel muusikahuvilistel kui klassikalisest muusikast kaugel seisjatel.

Tervituskontsert algab Madis Järvi just patriarhi visiidiks loodud uudisteosega “Pidulik muusika Bartolomeusele” trompetile, timpanile, orelile ja keelpilliorkestrile. Kavas on veel näiteks Elleri, Haydeni, Bizet’, Tubina, Griegi, Schuberthi, Sibeliuse heliteosed. Esineb Pärnu linnaorkester Neeme Järvi juhatusel, solistid on Chris Sommer trompetil ja Jaan Ots klaveril. Piletitulu annetatakse Pärnu Issandamuutmise katedraali taastamistöödeks.