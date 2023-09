Galerii ⟩ Suurpõlengus süütamist kahtlustav farmer lubab vihje eest maksta

Kui heinarullide auna põlengut eile varahommikul kella viie ajal märgati ja tulekahjust häirekeskusele teada anti, olid leegid juba kõrgel ja paistsid kaugele. See tähendab, et süttima pidid rullid märksa varem, sest 30 meetri pikkune ja 15 meetri laiune heinapallihunnik ei mattu tulemerre mõne hetkega. Leekide levimine kogu aunale võtab ilmselt kümneid minuteid. Arvatavasti läks aun põlema keskelt ja tuli levis sealt mõlemale poole.

“Seda, et pallid hakkasid seest niiskuse tõttu kuumenema, ei saanud olla, sest tegemist oli mullu niidetud heinaga ja rullid seest kuivad. Need heinapallid olid saanud ainult vihma, ja kui nad olid niisked, siis vaid pealt,” väitis Pieti. “Kui isesüttimist kahtlustada, tekib küsimus: miks hein läks põlema just nüüd, mitte varem? Selliseid heinahunnikuid on nii kõikjal Eestis kui mujal Euroopas. Kui nad ise sütiksid, peaks kogu aeg kusagil midagi põlema.”