Õppus Ussisõnad tõi kokku sajad mehed, kes viimati hoidsid püssi käes võibolla aastate eest

Õppekogunemisele kutsuti reservväelased, kes on määratud maakaitsesse. Nende hulgas on Kaitseliidu Pärnumaa maleva teavituse spetsialisti Karmen Vesselovi selgitusel inimesegi, kes käisid ajateenistuses paarkümmend aastat tagasi. Nad on olnud reservis, aga ilma kindla ametikohata. Nüüd on neile määratud kindel ametikoht ja nad saavad sellele vastavalt Ussisõnade õppusel harjutada. Pärnumaal kutsututest on enamik seotud Pärnumaaga, aga sai ka ise soovi avaldada, kuhu soovitakse õppusele minna. "Nad õpivadki oma kodu kaitsma," tähendas Vesselov.