Neljast neli: Kristin Tattar tegi USA lahtiste triumfiga kettagolfi ajalugu

Mentaalne küpsus

Kettagolfi spetsialist ja Eesti alaliidu liige Rainer Lipand jälgis pingsalt otsustavat võistlust ja tõdes pärast viimast viset, et Tattar on 2023. aastal suutnud saavutada midagi sellist, mida ei oleks osanud loota ka tema mulluse ülemvõimu põhjal.

"Võita kõik tähtsaimad võistlused ja seda väga tugevas konkurentsis. Nagu Kristin peale võitu ise ütles, siis ta ei tunne, et ta oleks üheski elemendis maailma parim, aga kuidagi on suutnud ta kõik elemendid nii kokku viia, et võidud on tulnud," rõõmustas Lipand.

"Kindlasti on see mentaalne küpsus ja oskus hakkama saada raskustega. Disc golf on ala, kus asjad ei tule lihtsalt, eriti kui midagi suurt on kaalul. Kõik, kes me oleme Kristinit aasta jooksul jälginud, oleme näinud ka ebaõnnestunud ringe, mis peegeldabki seda, et ka tipus kõik eksivad ja kes eksib teistest vähem, reeglina võidab. Ajalugu on tehtud!"