Suvepealinn pälvis rohesihtkoha tunnustuse

EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuhi Rainer Aaviku sõnutsi annab Green Destinations sihtkohale väga hea võimaluse näha tervikpilti ning teadmise, kus survestada koostööprojekte, et kogu sihtkoha huvides tarvilikud asjad tehtud saaks. "On oluline, et piirkond saaks turismitulu, ent ka see, et külastaja elamus ei tuleks Eesti kauni looduse või kohaliku inimese huvide hinnaga. Seetõttu hakkasime Green Destinationsi lepingulise partnerina Eesti sihtkohtadele neli aastat tagasi võrgustiku tuge pakkuma ning nüüd Tallinna toodud konverents on kahtlemata üks koostöö tipphetkedest," lausus Aavik.