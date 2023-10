Just nii juhtus äsja viiekümneseks saanud aedniku Lagle Suursillaga, kes pärast tööd tihti just autos teel koju Jõulumäele vastupandamatut luulepuhangut koges. Lausa sellist, et pidi oma sõiduriista teepervele parkima ning luuleread tekstina telefoni salvestama. See juhtus selle aasta mais.