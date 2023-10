“Läänemaa metsaühistu on juba pikalt rääkinud, et “võta konkursist osa”, aga ütlesin ära. Nüüd olin kaks korda estraadil, kõigepealt kui parim taimede hooldaja ja siis kui kraavide kaevaja – kõik sellised tööd, et mets kasvaks järgmistele põlvedele,” räägib Kauko soojas toas, oodates vihma hõrenemist, et saaksime minna “praktilisema poole peale, loodusesse”.