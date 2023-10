Tuuliseid ja mõneti isegi tormiseid päevi on oktoobrisse jagunud nüüd küll omajagu. Loodan, et sügis näitab rahulikumatki palet. Kuigi päikest on jagunud, pole ulguv tuul linnujahile kutsunud, mis sest et tormituultega annaks jäädvustada näiteks ranniku lähedale jäänud sulelisi. Ilmad on märkamatult jahedaks kiskunud ja viimaste õueskäikude järel olen teinud riietuses hulga korrektiive, et ka paigalpüsimine oleks meeldivam nii jalgadele, kaelale kui sõrmedelegi.