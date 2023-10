Tori valla arendusnõunik Kaire Ilus sõnas, et kuigi kõik plaanitud tööd on tehtud, pole kärestiku kõrval asuv roheala lõplikult valmis. Ehitustööd lõpevad oktoobri lõpus, mille järel avaneb piirkond avalikkusele. Kõigest hoolimata on vallale vees ehitamine olnud uudne kogemus, kuid Ilus tõi esile ehitaja põhjalikkust ja kohusetundlikkust.