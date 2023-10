Galerii ja video ⟩ Naiskoor Kirekeel tähistas juubelit kontserdiga

Koori liikmete sõnul teebki koosluse huvitavaks see, et laulurõõm ühendab muusikaõpetajaid, sotsiaaltöötajaid, müüjaid, lasteaednikke ja teistegi erialade naisi lähedalt ja kaugelt. Proovid toimuvad ülepühapäeviti Surjus, enne esinemisi pikemalt ja võimalusel ka nädala sees. «Tugevamad on püsima jäänud,» mainis Kirekeele dirigent Aet Vill, meenutades algust, mil ta enda sõnul võttis ülikooliaegsed sõbrad paati ja jõudis vastse koorikollektiiviga laulupeole.