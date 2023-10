GALERII ⟩ Nelja kuuga valminud uues padelikeskuses nägi Eesti tippude lahingut

Ehitajate tee taga, Savi tänaval, kunagistes kardikeskuse ruumides laiuv 1600 ruutmeetrine spordikeskus on täielikult automaatne: äpist väljakut broneerides saadetakse telefonile uksekood, millega pääseb sisse 30 minutit enne trenni algust. Väljaku tuled süttivad viis minutit enne harjutuskorra starti ja kui aeg läbi, lähevad viie minuti möödudes automaatselt kustu.

Peale nelja väljaku leiab sealt veel avara puhkeala, kus saab endale näiteks kraanist vaadiõlut valada ja sohvadel lebada. Teisele korrusele tehti pesuruumid ühes saunaga, valmimisel on seminariruum.

Mis motiveeris mehi üüripinda üles vuntsima? Esiteks pikk leping ja teiseks tõsiasi, et padeliäri on turvaline. Nimelt on suurim investeering väljakud, mille saab vajadusel üles võtta ja mujale viia.