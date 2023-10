Intervjuu ⟩ Uussisserändajate teejuht Kaisa Üprus-Tali: Võimatu võtab lihtsalt kauem aega

Kui inimene on põgenik, pole vahet, kust ta põgenes. See tähendab, et ta ei saa koju minna ega kodukohas elada. Meil on olnud ka piinamisohvreid, ja nad ei tule ainult Ukrainast. Meil on inimesi, kes on oma dokumente ära söönud, et lähenevad vaenlase väed neid kohe maha ei laseks, et äkki on nii võimalus ellu jääda.