VIDEO ⟩ Ruhnu vallavanem: Kreeni vajunud Amalielt päästetud olid saarele jõudes näost valged, aga paanikat polnud

Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirss teatas kella seitsme ajal, et Amalie kreen on püsinud stabiilne, varieerudes 10 ja 15 kraadi vahel.

Öö jooksul on täpsustunud laeval olnud inimeste arv. “Kui pikalt arvasime, et pärast seitsme inimese kopteriga ja kolme inimese laevaga evakueerimist on pardale jäänuid viis, siis meie praegune teadmine on, et tegelikult on pardal inimesi kuus: kaks meeskonnaliiget ja neli reisijat,” ütles Kirss.