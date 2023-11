Otsustatud ⟩ Pärnu tasulise parkimise ala laieneb

Kui tänavu on parkimistasudest planeeritud Pärnu linna eelarvesse 357 000 eurot, siis uue parkimiskorraga peaks linna rahakotti laekuma prognooside kohaselt kaks kuni kolm korda rohkem raha ning linnakassase laekuks aastas ligemale miljon eurot ja julgemate arvestuste järgi peaaegu 1,2 miljonit eurot.

Tasulise parkimisala laiendamise üheks eesmärgiks on muuta elanike harjumust parkida enda hoovi asemel tänavatel, takistades liiklust ja piirates osaliselt nähtavust. Teiseks eesmärgiks on suunata nii kohalikke elanikke kui turiste parkima kesklinnast ja ranna piirkonnast kaugemal, soodustades jalgsi, jalgratastega, tõukeratastega ja ühistranspordiga liikumist.

Kõik Pärnu avalikul tasulisel parkimisalal (mitte eraparklates või eramaal) parkijad võivad ka pärast 1. maid parkimiskella või kirjaliku teate abil parkida esimene tund tasuta. Erandiks on ranna piirkond, kus 1. maist 31. augustini võib tasuta parkida pool tundi. Teatri ees asuvas Keskväljaku parklas võib tasuta parkida kolm tundi.

Parkimistasu maksmisest on vabastatud liikumispuudega juhid ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindavate mootorsõidukite juhid; alarm- või jälitussõidukid; mootorrattad ja mopeedid, M1 kategooria sõiduautod, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor ning mootorsõidukite, mille liiklusregistrijärgne omanik, vastutav kasutaja või kasutaja on nelja ja enama kuni 19 aastase lapse lapsevanem ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn.