Otseülekanne ⟩ Arenguseire raport: koolivõrgu korrastamine ei pea alati tähendama väikekoolide sulgemist

2040. aastal on Eestis tervikuna kooliealisi lapsi ligikaudu seitsmendiku võrra tänasest vähem, samas kui Tallinnas ja Tartus õpilaste arv jätkuvalt kasvab. Tavaliseks on saanud õppekeelest erinev kodune keel ja hariduslikud erivajadused, süvenenud on erinevused perede sotsiaalmajanduslikes näitajates. Õpetajatel on tulnud kohaneda sellega, et õpilased kasutavad kodutöödes tehisaru abi. Eesti koolides on kõrvuti töötamas viis õpetajate generatsiooni, igaüks oma väärtuste ja ootustega nii töökeskkonnale, tööhüvedele kui ka karjäärimudelile.