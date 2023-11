Võitjate nimekiri ⟩ Pärnumaa selle aasta tegusamad on selgunud

Pärnumaa tublisid tegijaid, olgu nad siis võimekad ettevõtjad või tegusad vabaühendused, on aastaid märgatud ja eri konkurssidel ka auhinnatud. 2020. aastast on Pärnumaa arenduskeskus korraldanud ettevõtjaid ja kodanikuühiskonda siduvat tunnustusüritust «Pärnumaa tegijad». Selle eesmärk on lähendada nii ettevõtluse kui vabaühenduste ridades tegutsevaid inimesi.