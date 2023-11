Küberrünnak võib ettevõtte töö halvata

RIA analüüsi- ja ennetusosakonna analüütik Kaisa Vooremäe tõdes, et rünnakute arvu on keeruline nimetada, kuna küberrünnaku teavitamise kohtustus on riiklikel asutustel ja elutähtsa teenuse pakkujatel. Tavaline tootmisettevõte ei pea rünnakust teada andma, kuid leidub neid, kes seda teevad. "Me näeme ainult jäämäe tippu," lausus Vooremäe. "Teame partnerite info põhjal, et juhtumeid on palju rohkem."