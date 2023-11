Galerii ⟩ Lastestaadioni uisuväljak läks tööle valestardiga

“Tallinna inimesed olid tund aega varem kohal ja ega me ei hakanud neid ära ajama,” ütles Pärnu spordikeskuse peaadministraator Lia Andreseon veidi pärast “õige” kellaaja kukkumist, käis uisuväljakul juba vilgas browni liikumine.

“Ei osanud oodata, et nii palju rahvast täna uisutama tuleb, aga see pole ka ime, sest ilm on kui uisutamiseks loodud,” ütles Andreson, kelle kiire arvestuse kohaselt võis esimese tunniga astuda jääle umbes 60 uisutajat. Ja ukse taga oli püsiv järjekord, kus oma jääle pääsemise järge ootas kümmekond poissi-tüdrukut.