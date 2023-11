Pärnu mängis Lätis 17punktise edu maha ja kaalub protesti. Tiimi juht: Déjà-vu​ tunne, et tuleb hakata mängijaid vahetama

Siinkirjutaja üritas kohe pärast laupäevase matši lõpuvilet telefonitsi tabada Pärnu mänedžeri Johan Kärpi. Kui varem on meeskonna juht olnud alati kättesaadav, siis seekord nii ei läinud. Miks? 20 minuti pärast oli vastus olemas.

«Mul on ausalt kõriauguni sellest Läti kohtunike tööst. Ma ei suuda seda enam taluda! Üritasin praegu Eesti korvpalliliidu inimesi kätte saada, aga ei õnnestunud,» viitas Kärp, miks ta siinkirjutaja kõnele ei vastanud. «Vaatame nüüd mängu rahulikult üle ja võtame need olukorrad lahti. Kui asi on väga ühepoolne, tuleb esitada protest! Muidu ei saa siin maal enam üldse kossu mängida!»