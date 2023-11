Kohalike küsimused ⟩ Miks vajab Rail Baltica kahte rööpapaari? Miks raudteed õhku ei tõsteta?

Ministeeriumi ametnik Eleri Kautlenbach juhendab alustuseks, et nüüd saab igaüks maa-ameti kaardilt vaadata kuidas sini-kollase-roosaga tähistatud uus trass tema kodu ja maa suhtes paikneb. Justnimelt selline trajektoor sõeluti raudtee tarvis kuue alternatiivi hulgast välja, kuna see avaldab vähem mõju keskkonnale ja läbib vähem tiheasustusega alasid. Halb mõju metsistele on selgi, sest raudtee loob barjääri, mis ei lase lindudel liikuda.