Galerii ⟩ Lennukite hooldusfirma laienes talveks Pärnusse

Teemägi jutu järgi on Pärnu lennuvälja maandumisrada kahe kilomeetri pikkune ja nii suurele lennukile võiks see ideaalis paarsada meetrit pikem olla, aga kui piloot on kindlakäeline, lennuk lastita ja vähese kütusega, pole veidi lühem maandumine probleem. Niisugune lennuk maandus käitlusjuhi jutu järgi viimati siinsel lennuväljal enne selle rekonstrueerimist kümmekond aastat tagasi. Soomest siia spaaturiste toovatel tellmuslendudel on kasutusel väiksemad teraslinnud.