Pärnumaa uudiseid hakkab Ester Vilgatsi asemel vahendama uus reporter

Raidla võtab ameti Vilgatsilt üle jaanuarist. “Oleme Ester Vilgatsile väga tänulikud pikaajalise pühendunud töö eest ERRi uudistetoimetuses. Kristi Raidla eestvedamisel on Pärnu ja Pärnumaa sündmused kindlasti ka edaspidi hästi kajastatud,” ütles ERRi uudistetoimetuse juht Anvar Samost.

Tänavu oktoobris tähistas Ester Vilgats 70 aasta juubelit. Tele- ja raadiotööle on ta keskendunud viimased 15 aastat. Enne seda töötas ta ajakirjanikuna Pärnu Postimehes.

Vastne Pärnu korrespondent Kristi Raidla on omandanud Tartu ülikoolis magistrikraadi ajakirjanduses ja kommunikatsioonis, peale selle õppinud turismi- ja hotelliettevõtlust. Haapsalus sündinud ja Wiedemanni gümnaasiumi lõpetanud Raidla on Pärnus elanud üle 20 aasta. 2017. aastast on ta töötanud politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri pressiesindajana.